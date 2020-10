(P) Clasic feminin. Mereu actual. Cu Gerovital H3 Classic Intr-o lume dominata de trenduri trecatoare, clasicul ramane la fel de actual și atemporal, ramane singurul fara varsta. Iar frumusețea clasica a unei femei este definita de cel mai important accesoriu, pe care il poarta o viața – pielea. O piele frumoasa este o piele sanatoasa. Iar aceasta presupune ingrijire constanta, corecta, cu produse de calitate, la cele mai exigente standarde, care sa-i asigure aportul necesar de hidratare și protecție. Ingrijirea antiage inseamna prevenirea ridurilor premature și a aspectului de piele terna, obosita, adica o maturizare armonioasa, asumata. Gerovital –… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

