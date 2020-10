Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a pierdut derby-ul cu FCSB, 2-3, dupa un penalty dictat de arbitrul Radu Petrescu, pe care suporterii și jucatorii il contesta vehement. La finalul partidei de pe Arena Naționala, fanii-acționari de la Dinamo au venit cu o propunere inedita de pagina de Facebook a Peluzei Catalin Hildan. Aceștia…

- CINE VA CAȘTIGA TITLUL DE “ROMANIAN SOCIAL MEDIA STAR OF 2020”LA EDIȚIA DE ANUL ACESTA A E! PEOPLE’S CHOICE AWARDS?E! Entertainment Television anunța inceperea votului pentru E! People’s Choice Awards ediția din 2020, premiile care celebreaza toate formele de divertisment, acordate in totalitate pe…

- „Hai sa incercam ceva nou. Daca ești in Statele Unite, trimite-mi un mesaj”, scrie Barack Obama intr-o postare pe Facebook in care și-a publicat numarul de telefon. Numarul furnizat de fostul președinte american, evident, nu este numarul sau personal, insa oricine suna, chiar și daca nu se afla in Statele…

- X Factor Romania 2020, sezonul al noualea, incepe astazi, de la 20:30, pe Antena 1, cu Delia, Ristei, Loredana Groza și Ștefan Banica Jr. in calitate de jurați. X Factor 2020. Ce detaliu au observat fanii De altfel, Ștefan Banica Jr. a anunțat inceperea emisiunii pe pagina sa de Facebook, intr-un mesaj…

- Incidentul s-a petrecut in comuna Bucsani din judetul Giurgiu. Viceprimarul Ionel Chivulet, cu atributii de primar, si concubina acestuia l-au batut cu papucul pe fostul viceprimar, Ion Rizea, membru PSD, potrivit Antena 3. Scandalul ar fi pornit de la un mesaj postat pe Facebook, de pe un…

- Adrian Petre e nemulțumit de statutul pe care il are FCSB, unde a devenit a treia soluție pentru postul de atacant, dupa Sergiu Buș și Alexandru Buziuc. Pe contul atacantului, imediat dupa meci, a aparut o imagine cu un leu pe care era trecut urmatorul mesaj, in limba engleza: „Prima ta greșeala…

- Ministrul de externe italian, Luigi Di Maio, este implicat într-un scandal de rasism dupa ce a repostat meme-uri cu el în „blackface” pe plaformele social media, scrie Politico.Di Maio, un fost vicepremier al Italiei, a fostat imagini în care fața sa a fost suprapusa…

- FC Arges a anuntat, duminica seara, pe site-ul oficial, ca petrecerea promovarii se amana din cauza restrictiilor din perioada pandemiei de coronavirus. Clubul a mentionat ca jucatorii nu pot participa la sarbatoarea care se anunta a fi in Pitesti si i-a rugat pe fani sa dea dovada de intelegere. Suporterii…