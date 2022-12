(P) Cele mai bune rujuri 2022

Romania to host CEV EuroVolley 2025 men pool phase

The Romanian Volleyball Federation (FRV) announced on Monday that Romania will host men pool phase matches of the 2025 European men's championships, told Agerpres.