(P) Ce reprezintă anvelopele A/T (P) Ce reprezinta anvelopele A/T Chiar daca uneori veți gasi o anvelopa care se potrivește ca dimensiuni pe mașina dumneavoastra nu inseamna ca, automat, este cea corecta. Daca aveți un autoturism nu trebuie sa-i montați anvelope A/T. Acestea sunt dedicate pentru SUV-uri și mașini de teren. Nu veți avea nimic de caștigat daca le instalați pe un sedan, un break, sau un hatchback. Deci, ce inseamna de fapt anvelopele A/T? Termenul A/T vine de la All Terrain (pentru orice teren). Acest tip de pneuri este proiectat să performeze corect atât la rularea pe asfalt cât și… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

