(P) Ce îl recomandă pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte Cum vrea Iohannis sa construiasca Romania normala Rezultatele de la euroalegeri și de la referendum au dus la pierderea majoritații de catre PSD. Parlamentul a aprobat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, iar Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban, inaugurand un parteneriat cu Guvernul pentru construirea „Romaniei normale”. Instalarea noului Guvern a permis votul romanilor din strainatate, in condiții civilizate, fara cozi și alte umilințe la care au fost supuși cetațenii romani de guvernarile PSD. Klaus Iohannis se bazeaza in turul al doilea al prezidentialelor pe… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

