- Asa ceva… a vazut doar Parisul! Kendall Jenner (27 de ani) a defilat pe podium, la prezentarea de moda a brandului Schiaparelli, intr-o rochie facuta din unghii rosii, noteaza click.ro. Tinuta inedita, care a facut furori la Saptamana Modei de la Paris, face parte din noua colectie de primavara-vara…

- Manichiura este o arta unde unghia este panza de pictat și gelurile sunt vopselele care te ajuta sa dai frau liber imaginației. Pentru ca lucrarea finala sa iasa conform așteptarilor ai nevoie de produse de calitate superioara care sa faciliteze munca și sa-ți ofere garanția unui rezultat ideal. Gelurile…

- Catalin Gherzan: Proiectul extracției gazelor din platforma Marii Negre ramane un obiectiv de importanța strategica Dupa cum se știe, conducerea OMV a venit in Romania pentru a cere, practic, sa plateasca mai puține taxe statului roman dupa ce noile masuri prevazute de Guvern vor intra in vigoare, dar…

- Astrologii au anunțat horoscopul pentru cea de-a doua zi a acestui weekend. Horoscop 17 septembrie 2023. Care este zodia care primește o suma importanta de bani, in timp ce unele zodii o duc bine pe plan amoros, iar altele planuiesc o avansare din punct de vedere al carierei. Horoscop sambata, 17 septembrie…

- Clatitele reprezinta unul dintre cele mai indragite preparate, pentru care nu ai nevoie de prea multa indemanare. Totuși, trebuie sa respecți cateva reguli daca vrei sa iasa perfecte, ca la carte. Importanta este cantitatea de faina pe care o adaugi in compoziție, ca sa nu iasa cocoloașe. Cantitatea…

- Exista multe femei care, de-a lungul timpului, au ramas insarcinate și au nascut in mașina, aflandu-se pe drum spre spital. Altele se tem de acest lucru și se gandesc ce ar face in cazul in care ar fi puse in aceasta situație. Ce faci daca ți se rupe apa și nu ai ajuns in timp util la spital. Medicii…

- Directorul general adjunct pentru operațiuni ai Organizației Internaționale pentru Migrație, Ugochi Daniels, a efectuat o vizita de lucru in Republica Moldova. Oficiala și-a inceput ziua cu discuții cu partenerii OIM Moldova din societatea civila, care activeaza in proiecte umanitare comune. De asemenea,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat convins, luni, ca Rusia va pierde razboiul, in pofida dubiilor serviciilor secrete americane privind eficienta contraofensivei ucrainene."Astazi, suntem convinsi ca Rusia va pierde acest razboi", a sustinut Volodimir Zelenski, potrivit cotidianului…