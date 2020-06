(P) Care sunt beneficiile consumului constant de fructe de aronia pentru sănătatea ta? Cu roade de mici dimensiuni, asemanatoare mai cunoscutelor afine, cu soiuri fie negre, fie roșii și mai rar de culoare violet, fructele de aronia pot fi o adevarata binecuvantare nu numai pentru sanatatea noastra, ci și pentru buna dispoziție, starea noastra de bine in general. Evident, un pahar cu suc de aronia baut o singura data, la un moment dat, nu va face miracole, dar alegand sa consumam regulat o bautura naturala, realizata pe baza acestui fruct plin de proprietați speciale, efectele benefice nu vor intarzia sa se faca simțite. Asta, pentru ca aronia nu este doar in topul cu fructe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

