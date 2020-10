Acum 10 ani, cand am descoperit acest loc binecuvantat, nu știam decat ca vreau sa gasesc o podgorie pentru a intra in fascinanta lume a vinului. Imi imaginam doar ca Ferma 2 (fost camin, cantina, birouri și acareturi pana la Revoluție) și cele 10 hectare se vor metamorfoza – in spiritul vieții la Conac de altadat’ – in ceva atat de minunat, incat sa am curajul de a-l darui și altor oameni. Cu multa grija i-am redat Conacului frumusețea de odinioara și arhitectura neo-romaneasca și l-am inconjurat de și mai multa vita de vie pe care am (re)plantat-o. Cred ca o sa iți aduca multa relaxare designul…