Unul dintre cele mai cool trenduri din ultimii ani in amenajarea baii sunt bateriile sanitare negre și accesoriile de aceeași culoare. Bateriie negre de cada, pentru lavoar, coloane și baterii de dus, plus accesorii asortate pentru baie sunt adevarate declarații de design și atrag atenția asupra lor, prin formele simple și frumoase, dar mai ales prin culoare. O baterie neagra amplasata pe un perete sau pe un lavoar alb este o apariție in sine, iar renovarea baii nu a mai fost niciodata la fel, dupa ce a aparut aceasta posibilitate. Ba mai mult, negrul s-a transformat in deschizator de drumuri,…