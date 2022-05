Stiri pe aceeasi tema

- Managerii de flote știu ca analiza datelor tahografului este un lucru extrem de important și necesar, totodata. Inregistrarea datelor este impusa de lege și ajuta la asigurarea faptului ca șoferii respecta cerințele privind orele de serviciu. Cu toate acestea, inregistrarea și analiza manuala a datelor…

- Propunerea legislativa privind reducerea saptamanii de lucru la 4 zile Foto senat.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Propunerea legislativa privind reducerea saptamânii de lucru la patru zile, a câte 10 ore de munca, pentru angajatii cu norma întreaga, intra în dezbaterea…

- Betfair Romania Development, companie IT din Cluj-Napoca, cauta sa angajeze 500 de oameni pana la sfarșitul anului viitor. Printre beneficiile pe are le ofera angajaților se numara și concediul de 3 luni sau saptamana sc

- Gestionarea adecvata a vehiculelor companiilor de transport presupune utilizarea unor tahografe digitale inteligente, precum și o platforma web corespunzatoare, pentru monitorizarea șoferilor și analiza datelor tahografului. Platforma web va pune la dispoziția managerilor flotelor o serie de informații,…

- Introducerea tahografelor digitale pentru monitorizarea flotelor de camioane, a obligat companiile producatoare de tahografe sa revolutioneze intreg sistemul si sa creeze un software special pentru arhivarea si analiza datelor din foile de inregistrare si cardurile soferilor si memoria tahografelor…

- Transportul marfurilor cu ajutorul camioanelor este o modalitate extrem de importanta de a se asigura necesarul de alimente, materiale de construcții și tot ce ne este necesar in viața de zi cu zi. Aceste transporturi insa sunt extrem de bine organizate ș

- Social Luni, 14 martie, incepe a doua etapa a Recensamantului Populației și Locuințelor (RPL 2021) – autorecenzarea martie 9, 2022 16:06 Luni, 14 martie 2022, incepe a doua etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor (RPL 2021) adresata populatiei, pentru autorecenzare individuala sau…

- „Prețul energiei electrice e mai mare decat in Germania. Eu consider ca trebuie sa venim cu un preț reglementat pe un an de zile, cu tot ce decurge de aici. O OUG, știți ca ANRE nu mai are competențe in stabilirea prețurilor la energie in urma unei ordonanțe emise de domnul Orban, și concomitent cu…