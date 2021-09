(P) Activități distractive de cuplu: 5 sugestii inedite Monotonia este una dintre situațiile care trebuie evitate in viața de cuplu, pentru ca poate duce la deteriorarea relației și chiar la destramarea acesteia. Riscul apariției monotoniei este mai puternic in cazul cuplurilor care au o relație indelungata, cand partenerii aproape ca au epuizat activitațile pe care le pot face impreuna, iar viața de zi cu zi devine o rutina. Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Keed se bucura de un succes rasunator inca de pe vremea cand a debutat in cariera muzicala cu trupa Șatra Benz și nu numai, notorietatea artistului a crescut dupa participarea la show-ul culinar Chefi la cuțite. Astfel, dupa expunerea pe care o are in ultima perioada, toți fanii lui Keed sunt curioși…

- Riscul de concentrare pe piata asigurarilor generale este de nivel mediu, in timp ce gradul de concentrare a pietei asigurarilor de viata este inca ridicat, conform principalilor indicatori folositi de Consiliul Concurentei, se mentioneaza in raportul lunar al Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Imaginile surprinse cu o camera de luat vederi fixata la gatul unui caine dingo le-au oferit cercetatorilor informatii inedite despre aceasta rasa de caine salbatic care traieste pe insula turistica Fraser, din Australia, in cadrul unui program destinat protejarii acestor animale, precum si a vizitatorilor,…

- „Interventie destul de dificila si periculoasa pentru pompieri, pentru ca s-a lucrat intr-o zona cu un perete neasigurat, care l-au asigurat ei pentru ca atunci cand sapi, regula este ca acesti pereti trebuie asigurati. Deci, oricand poate sa se surpe pamantul. Trebuie asigurat cu lemn, sa fie asigurati…

- Lena și Gabi Enache formeaza un cuplu de ani buni, insa cu toate acestea nu se pot bucura de iubirea ce și-o poarta unul altuia, caci distanța le este piedica. In acest sens, partenera de viața a fotbalistului a povestit la Antena Stars cum gestioneaza cei doi soți aceasta situație și cum reușesc sa-și…

- In timp ce in Romania ursii au fost declarati un pericol real, in Rusia ursul Archie a devenit vedeta pe retelele de socializare pentru ipostazele inedite in care se lasa surprins alaturi de stapana sa, Veronika Dichka.

- Bebelusii au nevoie de tot confortul si toata grija pentru a se acomoda mai usor la noul mediu de viata. Venirea unui copil este cu siguranta o binecuvantare pentru orice familie si, ca un parinte responsabil, vrei sa faci tot ce iti sta in putere pentru a-i asigura un inceput cat mai armonios. In acest…

- Dupa mai bine de un an de stat predominant in casa, in sfarșit a venit momentul mult așteptat - o vara mai libera, in care lucrurile par sa revina la normal. Daca ți-ai planificat sau urmeaza sa-ți...