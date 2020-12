(P) 4 sfaturi, despre cum să alegi un sutien pe sub o cămașă albă Camașa este una din piesele vestimentare nemuritoare, pe care o veți gasi negreșit in orice garderoba. Și pe buna dreptate. Poate fi purtata in nenumarate combinații, arata bine atat purtata cu un costum, cat si cu blugi. Dar știi ce fel de sutien sa porți pe sub o camașa alba? Ți-am pregatit cateva sfaturi, care speram ca-ți vor fi de ajutor. Daca ai avea doar 10 piese vestimentare in garderoba ta, o camașa alba nu ar trebui sa lipseasca dintre ele. Avantajul acesteia consta in faptul ca este potrivita pentru majoritatea ocaziilor: o intalnire de afaceri, o zi la birou, o ieșire la cafea sau la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

