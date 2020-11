(P) 10 motive pentru a oferi trandafiri de nota 10 persoanei iubite din viața ta Trandafirii sunt flori cunoscute din cele mai vechi timpuri pentru frumusețea, rezistența și calitațile lor curative. Cele mai vechi petale fosilizate de trandafiri au o vechime de 40 de milioane de ani. Mai recent, trandafirii au fost intens folosiți de romani. Astfel, cand oștile se intorceau victorioase de la razboi, calea lor era acoperita de petale de trandafiri. O intalnire amoroasa era pregatita prin presararea de petale de trandafiri pe patul matrimonia, iar un secret era pecetluit cu o floare de trandafir. Trandafirul are și simbolistica religioasa, fiind un insemn, in religia catolica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

