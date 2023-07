Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca analizeaza posibilele efecte adverse a trei medicamente antidiabetice prescrise din ce in ce mai des pentru pierderea din greutate, dupa ce au existat semnale conform carora aceste substante ar putea provoca pacientilor ganduri suicidare si de auto-vatamare, transmite AFP.

GLP-1 este utilizat in principal pentru tratamentul diabetului, dar este prescris din ce in ce mai des, sub forma unor diferite medicamente, pentru favorizarea pierderii din greutate. EMA, cu sediul in Amsterdam, "examineaza datele referitoare la riscurile de ganduri…