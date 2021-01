Stiri pe aceeasi tema

- Un pub istoric din centrul Oxford care a servit studenti, oameni de stiinta si scriitori timp de peste 450 de ani se va inchide, "victima" a pandemiei de COVID-19, relateaza luni Reuters. Localul "The Lamb and Flag", frecventat de autorul "Lord of the Rings", J.R.R. Tolkien, si de prietenul sau C.S.…

- Valeriu Gheorghița s-a vaccinat chiar in aceasta dimineața impotriva COVID-19 la Spital Militar Central "Carol Davila" din București. "Va mulțumesc tuturor ca sunteți alaturi de mine și de colectivul militar. Este un moment pe care l-am așteptat atatea luni alaturi de colegii nostri. Astazi știința…

- Lumea intreaga este sub efectul pandemiei de COVID-19. Deja sunt in lucru unele vaccinuri anti-covid, altele deja sunt administrate, cel puțin in Anglia. Bill Gates in ultima perioada a devenit tot mai controversat. Dar asta nu l-a impiedicat sa declare recent ca este optimist in ceea ce privește finalul…

- Viata bate scenariul din “Las Fierbinti”! Zilele acestea, Pro TV va difuza un episod special de 1 Decembrie din serialul “Las Fierbinti”, insa putini stiu ce este in „spatele” filmarilor. Reporterii Click! au dat o fuga pina in orasul Fierbintii de Sus, unde se petrece actiunea, si au aflat detalii…

- Proprietarul unui bar din orasul Nottingham, Anglia, a facut o cerere prin care vrea sa-si schimbe activitatea si sa devina cult religios, ca sa poata sa functioneze in timpul pandemiei de COVID-19.

- Florence Plat, 26 de ani, a avut parte de o experiența șocanta. Timp de zece saptamani, aceasta și-a purtat in pantece fiica moarta, ca sa-i ofere surorii ei gemene o șansa de supraviețuire. ”A fost agonizat”, a povestit femeia, confom The Sun. In timpul sarcinii, Florence Plat, care este originara…

- Patriarhia Romana indeamna la intensificarea donarii de sange si plasma convalescenta Covid 19 in cadrul Campaniei "Doneaza sange, salveaza o viata ". Cu binecuvantarea Parintelui Patriarh Daniel, in anul 2012 a inceput in Arhiepiscopia Bucurestilor o campanie de donare de sange numita "O picatura de…

- De la inceputul lunii noiembrie, Fundatia Motivation Romania directioneaza fondurile din campania de donatii prin SMS pentru oferirea gratuita de scaune rulante adaptate persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Romania. Campania consta in trimiterea unui SMS in valoare de 2 euro/luna, cu textul ACTIV,…