Stiri pe aceeasi tema

- Un lider al grupului de cercetare de la Oxford, Sandy Douglas, a anunțat marți ca, impreuna cu partenerii de la compania AstraZeneca au facut pașii preliminari pentru producerea unui vaccin actualizat impotriva noii variante a coronavirusului, relateaza Financial Times, potrivit Reuters . „Vaccinurile…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni autorizarea pentru administrare in UE a Nuvaxovid, vaccinul anti-Covid pe baza de proteine dezvoltat de compania biotech americana Novavax, informeaza Hotnews . EMA a recomandat aprobarea vaccinului dezvoltat de Novavax pentru persoanele cu…

- Vaccinarea cu cea de-a treia doza a vaccinului Moderna impotriva COVID crește semnificativ nivelul de anticorpi care asigura protecție in fața noii variante Omicron a coronavirusului, a anunțat luni compania americana Moderna, citata de The New York Times . Depistata prima data in Africa de Sud in luna…

- Un studiu realizat de Universitatea din Hong Kong a determinat ca nici vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania chineza Sinovac (CoronaVac) si nici cel al companiei germano-americane Pfizer-BioNTech nu sunt eficiente impotriva noii variante Omicron, au informat miercuri mass-media locale citate…

- Doua doze de vaccin anti-COVID nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva variantei Omicron a coronavirusului, au descoperit Cercetatorii de la Universitatea din Oxford, ceea ce indica faptul ca este posibil sa se inregistreze o crestere a numarului de infectii si la persoanele vaccinate.

- Studiul "COV-Boost" a fost deja mentionat de oficialii britanici atunci cand au anuntat ca serurile Pfizer si Moderna au fost preferate pentru a fi utilizate in campania de vaccinare cu doze de supra-rapel ("booster") in aceasta tara.Autorii studiului au descoperit ca sase dintre cele sapte seruri "booster"…

- Directorul executiv al Moderna Stephane Bancel a prezis ca vaccinurile existente vor fi mult mai puțin eficiente in combaterea Omicron și a avertizat ca va dura luni de zile pana cand companiile farmaceutice vor putea produce la scara larga noi vaccinuri specifice variantei, scrie Financial Times.…

- Companiile Pfizer BioNTech, Moderna si Johnson amp; Johnson au inceput sa lucreze la vaccinuri anti COVID 19 care vizeaza varianta Omicron a noului coronavirus.Serurile vor fi produse daca se va dovedi ca cele actuale nu sunt eficiente impotriva acestei noi variante, semnalata saptamana trecuta de Africa…