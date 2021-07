Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) mai are un an de contract cu Juventus. Directorul sportiv al torinezilor nu prevede o desparțire de portughez in aceasta vara. Ronaldo a venit la Juventus in 2018. Italienii au platit 100 de milioane de euro in schimbul lui CR7 celor de la Real Madrid. Principalul obiectiv…

- Diverta este cel mai mare retailer integrat in domeniul cartii, papetariei si jucariilor, prezent pe piata romaneasca de peste 20 de ani. Diverta este una dintre putinele afaceri romanesti care au iesit din insolventa in urma cu 10 ani si s-a restructurat. Diverta numara in prezent 22 de librarii si…

- Dacia și-a prezentat, la inceputul lui 2021, strategia pe urmatorii ani. Incepand de acum, constructorul de la Mioveni are o noua identitate vizuala definita de un logo nou și o emblema noua. Cele doua simboluri Dacia au fost concepute in cadrul echipei de Design. Noul logo inspira, potrivit constructorului,…

- Asociatia Pro Infarstructura a publicat, joi, cele mai noi imagini cu santierul tronsonului Craiova – Robanesti ( 17 km. in judetul Dolj), primul lot al Drumului Expres Craiova – Pitesti, atribuit constructorului Tirrena Scavi din Italia, iar evolutia lucrarilor se arata dezamagitoare.

- Partea buna este ca Ministerul Finanțelor a continuat cu oferta de titluri de stat Tezaur pentru populație în iunie. Se poate subscrie de luni – 7 iunie. Partea proasta este ca deși este așteptata o creștere a prețurilor mai mare (conform datelor BNR), dobânzile au ramas la fel, ba…

- Una din cele mai ticaloase diversiuni antiromânești, lansata înca pe vremea agrarienilor și menținuta în top de agenda propagandistica a actualilor artizani ai națiunii civice moldovenești de la Chișinau, este ca promovarea publica a opțiunii politice privind unirea Republicii…

- Laszlo Dioszegi, patronul atipic al lui Sepsi OSK, a vorbit despre planurile de viitor de la formația covasneana, cea mai in forma echipa din Liga 1 in acest moment. - Domnule Dioszegi, sunteți de 10 ani patron la Sepsi. Ce inseamna acest club pentru dumneavoastra?- Totul! In 2011, l-am fondat impreuna…