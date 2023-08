Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un start greoi de sezon, cu un singur punct strans in primele patru etape, Dinamo da semne vizibile de revenire in Superliga. Victoria cu Botoșani, 1-0, a adus la pachet și o prestație solida in deplasarea de la Voluntari, acolo unde „cainii” s-au impus intr-o maniera dramatica, 3-2. Iar Ovidiu…

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a vorbit imediat dupa victoria „cainilor” cu Voluntari, scor 3-2. Nicolescu s-a aratat incantat de modul in care Dinamo a caștigat, cu gol in minutul 87. „Cainii” au avut și noroc in prelungiri, cand Sigurjonsson a tras pe langa poarta din penalty.…

- Ioan Andone, legenda lui Dinamo, a fost pe stadion la Voluntari și a asistat la victoria „cainilor”, scor 3-2. Andone considera ca Dinamo trebuie sa regleze problemele din aparare, insa ii vede pe elevii lui Burca in top 10 la finalul campionatului. VIDEO. Ioan Andone: „Trebuie o aparare pe masura”…

- Stoperul brazilian Lucas (31 de ani) și extrema Lamine Ghezali (24) se pregatesc normal alaturi de ceilalți coechipieri de la Dinamo. Vineri, Ovidiu Burca (43), antrenorul alb-roșilor, va decide daca ei, sau vreunul dintre cei doi, va face parte din lotul roș-albilor pentru etapa de sambata de la Voluntari. …

- Dinamo a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 5 din Superliga. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, a simțit o descatușare la finalul victoriei de pe „Arcul de Triumf”. Ovidiu Burca e de parere ca victoria a fost una meritata și așteapta o prestație asemanatoare runda viitoare, in…

- Ioan Andone (63 de ani), fost antrenor și președinte la FC Voluntari, a urmarit din tribune victoria obținuta de ilfoveni, luni seara, in fața Rapidului, scor 2-1, in ultima partida a rundei cu numarul 4 din Superliga. Legenda lui Dinamo crede ca succesul trupei pregatite de cuplul Ilie Poenaru - Marin…

- Universitatea Craiova a inceput sezonul cu o victorie impotriva lui Dinamo, scor 2-0. Intr-o intervenție la GSP Live, Cornel Dinu a declarat ca victoria oltenilor nu a fost meritata. „Mister” l-a felicitat pe Ovidiu Burca pentru ce a construit in Ștefan cel Mare. Cornel Dinu a avut cuvinte de lauda…

- Andrei Nicolescu a oferit o reacție dura dupa ce au aparut informații ca fostul șef al „cainilor” vrea sa ofere 10.000 de euro bonus pentru echipa lui Ovidiu Burca in cazul promovarii. Dinamo a pregatit o prima suplimentara, suma este impresionanta, avand in vedere problemele gruparii: 150.000 de euro!…