Stiri pe aceeasi tema

- Cei 100 de ani de viața pe care Rapid ii va marca duminica, pe 25 iunie, au adus de la sine mai multe evenimente in jurul acestui moment. Gazeta Sporturilor a editat și scos pe piața un album eveniment de 156 de pagini, clubul din Giulești a dedicat trei sortimente de vin legendelor clubului, Metrorex…

- Gazeta Sporturilor a lansat revista „Rapid 100. O suta de motive sa iubești Rapid”, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la inființarea trupei din cartierul Giulești. Iar Marius Șumudica (52 de ani), fost jucator și antrenor al alb-vișiniilor, a acordat un interviu pentru GSP.ro, in care a vorbit despre…

- Dan Petrescu va ajunge intr-o alta lume, angajamentul cu Jeonbuk ii ofera peste un milion de euro caștigați la peste 8.000 de kilometri departare de Romania. Gazeta Sporturilor iți prezinta detalii despre viitoarea destinație a antrenorului, una la care Di Matteo (ex-Chelsea), fost coleg al romanului,…

- Gazeta Sporturilor și Editura Cuantic aduc din 25 mai, la chioșcurile de ziare, o carte de excepție: Cioran și Securitatea, scrisa de Stelian Tanase. In cele 384 de pagini, cititorii pot descoperi aspecte ignorate din profilul «personajului» contradictoriu care a fost Emil Cioran și fundalul istoric…

- In noaptea de 22 spre 23 aprilie 2023, s-a stins din viața, la spitalul Elias din București, scriitorul Radu Cosașu, in varsta de 92 de ani. Libertatea a intrebat un coleg de breasla ce a insemnat Cosașu pentru el. Modest, discret și generos cu ceilalți, Radu Cosașu a spus de multe ori ca ar vrea ca…

- ECOTIC lanseaza o noua campanie dedicata persoanelor juridice care genereaza deșeuri de corpuri de iluminat și diverse alte surse de lumina prin activitatea de mentenanța a iluminatului. Campania este o soluție la indemana pentru firmele care asigura mentenanța iluminatului din cladirile de birouri,…

- Simona Halep, 31 de ani s-a fotografiat in duminica Floriilor alaturi de fotbalistul Florin Gardoș, 34 de ani, informeaza Gazeta Sporturilor . Sportiva suspendata din circuitul WTA din cauza scandalului de dopaj continua sa-și umple timpul liber, intre doua ședințe de pregatire. Simona Halep s-a intalnit…

- Cu ocazia Zilelor Asistenței Sociale, a fost realizat evenimentul “Biblioteca vie- Vulnerabilitați in asistența sociala”, organizatori fiind prof. univ. dr. Maria Alina Breaz (președinte asociație) și... The post ”Biblioteca vie” a adunat sute de participanți in 27 martie, zi dedicata Asistenței Sociale…