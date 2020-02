Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta cateva modificari prin OUG in privinta alegerilor parlamentare. Printre prevederile ordonantei de urgenta se numara dublarea numarului de parlamentari pentru diaspora, iar romanii de peste hotare vor putea vota timp de trei zile, ca in cazul alegerilor prezidentiale,…

- In PSD exista o aripa confortabila cu alegerile anticipate, au zis surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. O parte din social-democrații avanseaza scenariul organizarii de alegeri parlamentare anticipate in aceeași zi cu alegerile locale in data de 21 iunie. Au fost tatonari cu liberalii pe aceasta…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, joi, ca Execuivul va trimite luni Parlamentului o scrisoare pentru convocarea unei sesiune extraordinare, in vederea asumarii raspunderii pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi. Intrebat daca Guvernul forteaza, astfel, alegerile anticipate,…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, la Adevarul Live, ca nu se impune organizarea unor alegeri anticipate, care ar putea avea loc doar in contextul unei crize politice, cu care tara nu se confrunta insa in aceasta perioada.”Nu am niciun sondaj de opinie. Presupun…

- Vicepresedintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, a declarat, marti, ca alegerile parlamentare anticipate sunt necesare pentru ca Romania are nevoie de o noua majoritate parlamentara care sa sustina un guvern care sa poata actiona pentru dezvoltarea tarii.Ioan Balan a explicat ca ...

- Alegerile anticipate, cea mai mare farsa electorala, prin care PNL incearca sa evite consecintele anularii majorarilor de pensii si salarii Intentia PNL de a declansa alegeri anticipate inainte de data de 1 septembrie 2020 reprezinta cea mai mare farsa electorala pregatita de un partid politic dupa…

- „Declaratiile din ultima perioada ale reprezentantilor PNL indica faptul ca scopul real al alegerilor anticipate este de a obtine votul cetatenilor inainte de termenul la care Guvernul ar trebui sa creasca punctul de pensie si salariile din invatamant, conform legilor in vigoare, adoptate in guvernarea…

- Ludovic Orban (premier), Raluca Turcan (vicepremier) și Robert Sighiartau (secretar general PNL) vor incepe discuțiile cu partidele parlamentare sa vada daca exista o majoritate pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Ca sa se ajunga la anticipate, este…