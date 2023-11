Stiri pe aceeasi tema

- Sefii serviciilor de informatii britanice iau in considerare posibilitatea de a pune Marea Britanie in stare de alerta maxima in cazul unui atac terorist, in contextul in care tensiunile cresc in intreaga lume dupa izbucnirea razboiului dintre Hamas si Israel, scrie Politico.Potrivit unor persoane…

- Herman Berkovits, medic și prieten al lui Benjamin Netanyahu, a declarat la Digi24 ca "in urma cu cateva zile, in cadrul Guvernului, toți șefii de informații au spus ca nu sunt probleme in Gaza și nu vor fi". Potrivit acestuia, atacul terorist de sambata a fost "o surpriza mare", iar serviciile de informații…

- Guvernul spaniol le-a oferit un cadou personalizat celor 27 de lideri ai statelor UE reuniti vineri, 6 octombrie, in orasul Granada, la summitul european, relateaza agentia EFE. Fiecare lider a primit o sticla de vin de Jerez din recolta anului in care s-a nascut. Pe langa sticla de vin, fiecare sef…

- Ordonanța ”austeritații” nu se atinge de salariile bugetarilor de lux. Șefii ASF, ANRE, Eximbank și BNR iși pastreaza beneficiile Masurile din ”ordonanța austeritații”, prin care Guvernul vrea sa acopere gaura la buget de 38,6 miliarde de lei, nu ii ating pe bugetarii de lux. Șeful ASF, care caștiga…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a apreciat ca tot ce s-a intamplat cu Dumitru Buzatu pare sa se incrie intr-un scenariu deja familiar, acela al declanșarii unei campanii justițiare inanintea alegerilor."Este foarte bine ce s-a intamplat, dar de ce abia acum? Despre acest personaj…

- Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus , este convinsa ca baronul de Vaslui Dumitru Buzatu, a facut fapte reprobabile, dar, in opinia sa, momentul in care s-a acționat ridica unele semne de intrebare. Alexandrescu a apreciat ca tot ce s-a intamplat cu Dumitru Buzatu pare sa se incrie intr-un…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia se vor limita drastic cheltuielile cu telefonia mobila, combustibilul, dar și acu achiziția de mașini. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși…

- Masura vine pe fondul discuțiilor tot mai intense despre austeritate Sursa articolului: Decizie revoltatoare a Guvernului: ia din fondul de rezerva ca sa creasca salariile bugetarilor. Cine va primi bani in plus Credit autor: Realitatea De Mures. Source