- Ministrul german de externe Heiko Maas a numit otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii "o problema pentru intreaga comunitate internationala", in discursul sau pre-inregistrat pentru Adunarea Generala a ONU, care urmeaza sa fie difuzat marti seara, relateaza dpa. Maas a criticat presupusul atac…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a vizitat pe opozantul rus Aleksei Navalnii in timp ce acesta primea tratament intr-un spital din Berlin dupa presupusa sa otravire, a informat Der Spiegel, relateaza Reuters. Der Spiegel a afirmat, fara a cita surse, ca Merkel a mers sa il vada pe Navalnii in spitalul…

- Rusia trebuie sa explice cum a fost otravit criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, dupa cum a constatat Germania, a declarat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, transmite Reuters. "Ceea ce este clar acum este faptul ca guvernul…

- Germania, care detine in prezent presedintia Consiliului UE, a sporit duminica presiunea asupra Rusiei, amenintand cu sanctiuni in lipsa unui raspuns in urmatoarele zile cu privire la aparenta otravire a principalului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza AFP citata de Agerpres. "Stabilirea…

- Ministerul de Externe al Federatiei Ruse a transmis ca a remarcat numeroase declaratii ostile care vizeaza Rusia in ceea ce priveste starea de sanatate a opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, dupa ce Germania a anuntat ca acesta a fost otravit cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, informeaza…

- Reprezentanti ai domeniului politic si diplomatic german au cerut joi o reactie europeana comuna la otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, transmite Reuters. Printre altele, ei sustin ca ar trebui reconsiderat proiectul NordStream 2, conducta de gaz care ar urma sa lege Rusia de Germania prin…

- Guvernele occidentale iau in considerare o actiune coordonata impotriva Rusiei dupa ce Germania a anuntat ca liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii a fost otravit cu o neurotixina. Este vorba despre noviciok, o arma chimica pe care Rusia a folosit-o in primavara lui 2018 impotriva unui fost ofiter GRU…