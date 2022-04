Otrava pe care mulți o beau zi de zi. Inima, rinichii, ficatul și dinții au de suferit din cauza acestei băuturi Afla ce efecte negative pot avea energizantele asupra sanatatii tale! Energizantele sunt de multe ori preferate in locul cafelei, in special de cei tineri, pentru ca sunt dulci, acidulate, reci si, ei bine, da, chiar iti dau energie sa duci la bun sfarsit treaba pe care o ai de facut, datorita cafeinei pe care o contin. Numai ca beneficiile ar putea fi eclipsate de efectele negative ale acestor bauturi populare, mai ales daca sunt consumate in exces. Iar prin exces ne referim la consumul zilnic a 2-3 sau mai multe astfel de energizante. Pericolul este si mai mare daca le combini cu bauturi alcoolice!… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

- Ce contin energizantele?Ingredientele care se gasesc pe eticheta majoritatii dozelor sau sticlelor de energizant sunt apa, acid citric, zahar si/sau indulcitori, arome, vitamine B, cafeina, glucuronolactona si taurina, la care se adauga ingrediente specifice fiecarui producator. In mare, ele sunt aceleasi…