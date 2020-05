Otrava de la robinetele vasluienilor: lista comunelor cu ape contaminate

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca declaratiile pe propria raspundere pentru deplasarile in afara localitatii nu sunt obligatorii pe o raza de 30 de km in jurul municipiilor si in judetul Ilfov. Precizarea vine dupa ce unele Comitete Judetene pentru Situatii de Urgenta au stabilit in mod arbitrar…

- Inca un cadru medical a fost ucis decoronavirus. Este vorba de o infirmiera de la Spitalul Județean din Vaslui careavea și alte probleme medicale.Femeia in varsta de 54 de ani era angajata ca infirmiera la Spitalul de Urgența Vaslui și este a șaptea victima a coronavirusului in județul Vaslui. Femeia…

- Ministrul Sanatații a mers din nou, de aceasta data sambata dimineața, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, iar dupa ce a vizitat unitatea medicala a reamintit faptul ca e important ca oamenii sa respecte și la acest sfarșit de saptamana restricțiile impuse de autoritați in vederea limitarii infectarilor…

- Dupa cateva zile de așteptare, Spitalul Județean de Urgența Vaslui a primit rezultatele testelor pentru COVID-19 ale persoanelor internate in secția Pneumologie. Din cei 50 de pacienți (38 la TBC și 12 la Pneumologie), doar doi au fost confirmați pozitiv. Aceștia au fost deja transferați la unitatea…

- DONATII… In aceasta perioada dificila pentru sistemul medical romanesc, Sindicatul “Solidaritatea Sanitara” Vaslui a donat catre Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui mai multe produse necesare personalului medical si pacientilor, respectiv frigidere, masini de spalat, uscatoare, cuptoare cu microunde,…

- ANCHETA DE AMPLOARE RASPANDIRE… Numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus creste si in judetul Vaslui . Pana in present, au fost confirmate opt cazuri cu COVID-19, ultimul fiind al unei femei din comuna Garceni, care zilele trecute a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. Aceasta face parte…

- Marți, 31 martie, a fost publicata in Monitorul Oficial lista spitalelor care vor prelua pacienți infectați cu coronavirus, in scenariul 4 al epidemiei in care Romania a intrat dupa ce s-a depașit pragul de 2.000 de cazuri. Pe aceasta lista se afla și Spitalul Județean de Urgența Buzau, care, alaturi…

- ALARMA… Sefa sectiei Obstetrica Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, dr. Smarandita Istrate, a facut testul pentru Infectia cu COVID-19. Decizia a fost luata dupa ce medicul, intors recent din India, prezenta semne de raceala. Pana la aflarea rezultatelor, dr. Istrate nu isi va mai desfasura…