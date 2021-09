OTP Bank acordă o finanţare de 24 milioane lei producătorului local de dezinfectanţi Klintensiv “OTP Bank Romania a acordat o finantare in valoare de 24 milioane de lei producatorului local de dezinfectanti pentru uz profesional si medical, Klintensiv. Finantarea are ca destinatie noi investitii in dezvoltarea capacitatii de productie si a gamei de produse comercializate, dar si capital de lucru pentru sustinerea contractelor comerciale incheiate anul acesta”, a anuntat banca. Pana la finalul acestui an, Klintensiv® are in plan achizitia unei noi linii de productie si continuarea strategiei de dezvoltare a portofoliului de produse, in special pe segmentul de produse cosmetice bio si ingrijire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

