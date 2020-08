Oţelul l-a readus pe banca tehnică pe antrenorul Petre Grigoraş SC Otelul Galati a anuntat sambata la pranz revenirea pe banca tehnica a echipei a unuia dintre cei mai indragiti antrenori din istoria clubului ros-alb-albastru, Petre Grigoras. Clubul galatean si tehnicianul in varsta de 55 ani au ajuns la o intelegere contractuala ce se va intinde pe durata sezonului 2020-2021, cu drept de prelungire pentru inca o stagiune. Petre Grigoras are un CV bogat atat ca jucator cat si ca antrenor. A debutat ca jucator pe postul de atacant la: Aerostar Bacau, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru FCM Bacau, Steaua Bucuresti, Dobrudzha Dobrich, Levski Sofia,… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul central Alin Dobrosavlevici este noul jucator al formatiei FC Viitorul, dupa ce a semnat un contract valabil pentru urmatorii 3 ani, a anuntat gruparea patronata de Gheorghe Hagi.Citește și: Dorel Caprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspira la fotoliul…

- Birnoi a mai jucat pentru ACS Poli Timisoara, Politehnica Iasi si FC Viitorul.Dupa portarul Sebastian Agachi, FC Farul a prezentat astazi un alt jucator achizitionat, mijlocasul Cosmin Birnoi, care va juca in tricoul alb albastru in sezonul viitor al Ligii a 2 a.In varsta de 23 de ani, pe care ii va…

- Academica Clinceni va avea in lot inca un international moldovean, Alexandru Boiciuc, alaturi de Eugeniu Cebotaru, potrivit news.ro.Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii de la Grupuri Infracționale Violente peste DORINȚA șefilor din Poliția Capitalei care in 2019 au pus interdicție polițiștilorBoiciuc…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat sambata, intr-o postare pe site-ul sau, ca un al saselea arbitru a fost testat pozitiv la Covid-19, informeaza AGERPRES . ”Oficialul de joc in cauza face parte din lotul pentru Liga 2 si a fost delegat ultima oara in urma cu cateva zile, la un meci amical,…

- In urma cu mai mult timp v-am informat despre faptul ca Politehnica Iasi a adus doi jucatori noi, fundasul stanga Vlad Olteanu si stoperul Abdelaye Diakite. Ambii au in CV destule echipe cunoscute. Olteanu (24 de ani) era cunoscut din perioada in care a evoluat la Dinamo Bucuresti, el trecand si pe…

- Tehnicianul echipei Universitatea Cluj, Adrian Falub, a declarat ca formatia sa trebuie sa se organizeze pana la primul meci oficial de dupa pauza cauzata de pandemie, el mentionand si ca spera ca fanii sa revina in tribune cat mai curand, relateaza News.ro.Citește și: Cariera sportiva a fostului…

- Tehnicianul nascut la Reșita s-a stabilit în Olanda din 1997 și a pregatit mai multe formații din „țara lalelelor” în ultimele sezoane reușind sa câștige mai multe trofee alaturi de echipe precum Quintus sau VOC. În stagiunea precedenta, Curescu a…

- Incepand cu sezonul sportiv 1933/1934, a fost organizata Cupa Romaniei la fotbal. In prima ediție a competiției s-au inscris 68 de echipe, din toate eșaloanele. Finala s-a disputat intre Ripensia Timișoara și Universitatea Cluj, in doua runde. Prima partida s-a jucat la Timișoara și a fost caștigata…