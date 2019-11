OSCE: Retragerile de trupe din estul Ucrainei vor începe sâmbătă Retragerile de trupe dintr-un sat din regiunea Donbass din estul Ucrainei vor incepe sambata la 10.00 GMT, a anunta vineri intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit Reuters. Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri treptate de trupe ca masura de construire a increderii care ar putea deschide calea pentru un summit intre Ucraina, Rusia, Franta si Germania despre conflictul din Donbass. Guvernul de la Kiev a transmis ca a treia retragere de acest fel, din satul Petrivske, programata sa aiba loc duminica, va insemna ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

