Stiri pe aceeasi tema

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au anuntat, sambata, ca au observat o „crestere spectaculoasa” a incalcarilor acordului de incetare a focului in estul Ucrainei, unde separatistii pro-rusi si fortele ucrainene se infrunta din 2014, relateaza AFP.

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au atras atenția astazi ca au constatat o „crestere spectaculoasa” a incalcarilor armistitiului in estul Ucrainei, unde separatistii prorusi si fortele ucrainene se infrunta din 2014, noteaza AFP.Potrivit unui comunicat al OSCE,…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au transmis sambata ca au constatat o "crestere spectaculoasa" a incalcarilor armistitiului in estul Ucrainei, unde separatistii pro-rusi si fortele ucrainene se infrunta din 2014, noteaza AFP.

- Fortele concentrate de Rusia in apropierea frontierelor cu Ucraina se ridica probabil la 190.000 de soldati, a estimat vineri ambasadorul SUA la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) intr-o declaratie la o reuniune a acestui forum paneuropean cu sediul la Viena privind criza din…

- Mai multe tiruri cu arme grele au avut loc, joi, in estul Ucrainei, in apropierea zonelor controlate de rebelii sprijiniți de Rusia. O gradinița din localitatea Stanți Lugansk ar fi nimerit sub focul artileriei separatiștilor din Donbas. Reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in…

- Separatiștii susținuți de Rusia in estul Ucrainei au acuzat joi forțele Kievului ca au deschis focul pe teritoriul lor de patru ori in ultimele 24 de ore și au spus ca incearca sa stabileasca daca exista victime, transmite Reuters. Agențiile de informații americane au spus la inceputul acestei luni…

- Mai multe bombardamente au avut loc joi in estul Ucrainei in apropierea zonelor controlate de rebelii sprijiniți de Rusia. Reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) relateaza despre apariția unor incidente de-a lungul liniei de de demarcație dintre regiunea controlata…

- Romania a intrat in valul 5 al pandemiei COVID-19 și se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creștere din Europa, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In mod evident, Romania a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi. Acum discutam de cateva mii de cazuri pe…