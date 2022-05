Osanale „genialului” fluierar

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, s-a declarat mandru de elevii sai dupa victoria obtinuta in fața lui Real Madrid, scor 4-3, din turul semifinalelor Ligii Campionilor . El si-ar fi dorit insa o diferenta mai mare, fiind convins ca returul de pe „Santiago Bernabeu“ va fi infernal. „Sunt…

- Carlo Ancelotti s-a aratat nemulțumit de rezultatul obținut de Real Madrid (3-4) in fața lui Manchester City in prima manșa a semifinalelor Ligii Campionilor, cat și de prestația jucatorilor sai in prima repriza. Cu toate acestea, „lupta pentru inca o noapte magica” continua in opinia tehnicianului…

- Manchester City a invins-o pe Real Madrid, 4-3, in turul primei semifinale din Champions League. Pep Guardiola, antrenorul „cetațenilor”, a analizat prestația echipei sale. Manchester City și Real Madrid au oferit un spectacol total in meciul de pe „Etihad”. Guardiola și-a laudat jucatorii pentru prestația…

- Istvan Kovacs (37 de ani) a condus impecabil prima ora din Manchester City și Real Madrid. In minutul 54, la scorul de 3-1, „centralul” din Carei a avut un schimb tensionat de replici cu Pep Guardiola (51 de ani). Istvan Kovacs a avut o prima repriza lipsita de incident pe „Etihad”, ajutat și de fotbalul…

- Astazi se disputa turul celei mai așteptate semifinale din UEFA Champions League, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester City – Real Madrid (ora 22:00) cota 1.57 Un duel așteptat de o planeta intreaga, un meci unde putem vedea la lucru jucatori de sute de milioane de euro și…

- Pep Guardiola, antrenorul liderului din Premier League, Manchester City, considera ca duelul cu Real Madrid din semifinalele actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, va fi "un test incredibil" pentru echipa sa, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Carlo Ancelotti (62 de ani) are batai de cap inaintea turului semifinalei Ligii Campionilor dintre Manchester City și Real Madrid. Manchester City - Real Madrid este programat marți, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro. Real Madrid se deplaseaza la Manchester cu jucatori importanți care au probleme…

- Fostul mijlocas al echipei Borussia Dortmund si consilier al clubului din 2018, Matthias Sammer, care este si consultant pentru Amazon Prime, a estimat, marti, intr-un program de televiziune, ca norvegianul Erling Haaland (21 de ani) va avea evolutii mult mai bune sub indrumarea antrenorului Pep Guardiola…