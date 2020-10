Stiri pe aceeasi tema

- Cautam o solutie cat mai corecta pentru toti jucatorii de pe piata in situatia declararii starii de calamitate, insa o astfel de ordonanta ar trebui initiata de Ministerul de Interne, a declarat, luni seara, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, potrivit Agerpres."Relatia…

- Fermierii pot depune cererile de despagubiri pentru seceta pana la 15 septembrie, iar banii vor incepe sa le intre in conturi trei zile mai tarziu, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 516, ediția…

- Apoximativ 100.000 de oameni au ieșit pe strazile din Minsk pentru a protesta fața de frauda electorala și violențele Poliției, scrie AFP. 250 de manifestanți au fost arestați pentru folosirea simbolurilor opoziției, a anunțat Ministerul de Interne din Belarus.

- Guvernul va adopta luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. In contextul in care secretarul de stat in Ministerul de Interne, Gheorghe Sorescu, a anuntat ca proiectul privind prelungirea starii de alerta nu are avizul Consiliului Legislativ, premierul Ludovic Orban…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea marți, 18 august, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru cu prim-ministrul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, anunța Administrația Prezidențiala.Alaturi de Orban, la discuțiile cu Iohannis vor mai participa viceprim-ministrul…

- Productia medie la grau in acest an este de 2,9 tone pe hectar, in scadere cu 40% fata de 2019, cand regimul precipitatiilor a fost unul normal, a declarat marti ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Oros, potrivit Agerpres.

- Actul normativ pe care l-am emis pentru despagubirea fermierilor afectati de seceta este constitutional, legal si aplicabil, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Am spus inca de la inceputul primaverii ca toti fermierii…