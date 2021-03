Cea mai mare emisiune de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) derulata de o companie antreprenoriala romaneasca este in domeniul agriculturii, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, subliniind ca agricultura romaneasca in ultima perioada inregistreaza "rezultate notabile." "Pentru mine este o deosebita satisfactie sa constat ca cea mai mare emisiune de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti derulata de o companie antreprenoriala romaneasca este in domeniul agriculturii. Am incredere ca si sectorul agricol va avea o evolutie deosebit de dinamica alaturi de alte sectoare…