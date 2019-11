Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Silasi a transformat doua faimoase cantarete, din cele mai bune prietene, in rivale! Este scandal in lumea muzicii populare! Celebra Ornela Pasare o acuza pe Valentina Ionescu ca a intervenit in relația ei cu Ciprian Silasi. Cantareața e foc și para și spune ca nu ințelege cum unele persoane…

- O turista din Rusia a incercat sa transporte in China un kilogram de mercur. Femeia a imparțit metalul periculos in 17 fiole mici, pe care le-a impachetat in hartie de spaniol și le-a ascuns in corsetul sau.Planurile sale au fost, insa, zadarnicite de vameși.

- Vești bune pentru elevi. Vor sta mai putin la scoala! Plenul Senatului a adoptat un proiect legislativ care vizeaza reglementarea numarului de ore la clasa, in functie de varsta, si introducerea unor sesiuni de pregatire a personalului didactic asupra problemelor legate de violenta psihologica – bullying,…

- Tehnologia combate abandonul școlar in Abu Dhabi. Ce ar insemna digitalizarea invațamantului romanesc pentru elevi. Utilizarea tot mai mare a tehnologiei in clasa reduce volumul de munca al profesorilor și va stimula implicarea elevilor, cred specialiștii. Modelul este implementat in școlile din Abu…

- Autor: Jakob van Eriksson Astazi, puțini iși mai dau seama ca dupa Al Doilea Razboi Mondial și pana in 1989-1991, la prabușirea sistemului comunist din Europa Rasariteana, lumea intreaga era sa fie distrusa de mai multe ori, așa-numitul „Razboi Rece” (in fapt, un conflict ideologic cu permanente consecințe…

- Ținuta lui Razvan Simion a fost comentata critic de mai multe persoane. ”Au ținut neaparat sa-mi spuna ce am greșit. Singur m-am bagat in asta”, a comentat subiectul prezentatorul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani.

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a fost autorul unui discurs de antrenor principal și a explicat de ce Adi Popa (31 de ani, extrema dreapta) nu a jucat in returul play-off-ului din Europa League cu Guimaraes, pierdut cu 0-1 de roș-albaștri. „Eu am greșit cu Adi Popa. Am avut mare incredere…

- Liberalii își fac planurile pentru moțiunea de cenzura. Sunt hotarâți sa o depuna când vor avea cel puțin 234 de voturi, pentru a fi siguri ca pot demite Guvernul. Deocamdata fac calcule.