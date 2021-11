Ornamente de Crăciun au căzut peste clienţi într-un centru comercial din Elveţia - şase răniţi Sase clienti ai unui centru comercial din estul Elvetiei au fost raniti sâmbata când ornamente de Craciun s-au desprins de tavan, a anuntat politia.



Ornamentele erau ghirlande pe care fusesera instalate becuri mari colorate si alte decoratiuni festive, relareaza Agerpres.



Incidentul s-a petrecut la amiaza în centrul comercial Mythen din Ibach, în cantonul Schwyz, a precizat politia regionala, adaugând într-un tweet ca sase persoane fusesera ranite, iar imobilul - evacuat.



Potrivit presei elvetiene, ornamentele au cazut peste un târg… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ranite sambata, intr-un centru comercial din estul Elvetiei, dupa ce ornamentele de Craciun s-au desprins din tavan, a informat AFP, preluata de Agerpres.Incidentul s-a petrecut la amiaza, in centrul comercial Mythen din Ibach, in cantonul Schwyz, a informat politia regionala,…

- Sase clienti ai unui centru comercial din estul Elvetiei au fost raniti sambata cand ornamente de Craciun s-au desprins de tavan, a anuntat politia, citata de AFP și Agerpres. Ornamentele erau ghirlande pe care fusesera instalate becuri mari colorate si alte decoratiuni festive. Incidentul s-a…

- Sase oameni au fost raniti intr un centru comercial din Elvetia. Ornamentele de Craciun s au desprins de tavan. Cladirea a fost evacuata si un numar mare de ambulante a sosit la fata locului. Sase clienti ai unui centru comercial din estul Elvetiei au fost raniti sambata cand ornamente de Craciun s…

- Un polițist local a fost batut crunt de o femeie din Galați! Barbatul a ajuns la spital cu numeroase traumatisme, dupa ce i-a spus acesteia sa iși puna masca de protecție. Incidentul s-a petrecut intr-o stație de autobuz din cartierul Țiglina 2, chiar in vazul lumii. La scurt timp, agresoarea a fost…

- Patriarhia Romana transmite un mesaj de conștientizare dupa ce Romania s-a confruntat cu cea mai neagra zi de la inceputul pandemiei. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant BOR le-a transmis cetațenilor, cu puțin timp in urma, sa aiba grija de sanatatea lor și sa asculte de medici, aceștia fiind eroii…

- Un roman de 37 de ani a fost injunghiat pe o strada din Spania, dupa care a fost abandonat intr-o balta de sange. Barbatul a fost gasit de ofițerii de la Poliția Locala din Ibiza, marți, in jurul orei 05:00 dimineața. Oamenii legii au fost alertați de un trecator care l-a vazut zacand pe marginea drumului.…

- O manifestatie neautorizata impotriva restrictiilor anti-COVID-19 care a reunit aproape o mie de persoane joi seara la Berna, capitala Elvetiei, s-a soldat cu altercatii intre politisti si participanti, noteaza AFP preluat de agerpres. "Au avut loc altercatii in cursul marsului. Au fost aprinse dispozitive…

- In vara acestui an, Consiliul Federal al Elveției a decis ca Berna sa achiziționeze aeronave F-35A Lightning II. Decizia nu a fost deloc bine primita de o parte a clasei politice. Stanga a demarat o campanie ampla care are ca obiectiv „prabușirea” F-35 și stoparea achiziției. In detrimentul constructorilor…