- Vestitul actor britanic Orlando Bloom se afla la Chișinau. El a venit in Republica Moldova pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, iar anunțul despre prezența sa la noi a fost facut chiar de el pe Instagram. Impresionat de drama refugiaților ucraineni, starul de cinema ajuta copiii refugiați din Ucraina,…

- Orlando Bloom a venit in Republica Moldova pentru a oferi ajutor copiilor refugiați din Ucraina. Celebrul actor britanic este ambasador in cadrul unui program UNICEF inca din anul 2009, iar acum s-a oferit voluntar pentru a sprijini refugiații. Pe una dintre rețelele de socializare, Orlando Bloom a…

- Fuga din calea bombelor lasa familii intregi in lacrimi. Mulți reușesc sa plece din Ucraina doar cu hainele de pe ei și uneori se pierd de cei dragi. Așa s-a intamplat și in cazul a doua femei care au avut șansa sa reintalneasca la granița Romaniei. Sunt mama și fiica.

- Copiii bolnavi de cancer din Ucraina nu mai pot beneficia de tratament in tara lor. Un zbor special a fost organizat pentru ei. Micutii vor fi preluati din Iasi si vor fi dusi sambata dupa-amiaza la Torino in Italia. Micii pacienti vor ajunge la spitalul Regina Margherita. Ei au varste cuprinse intre…

- Razboiul determina oamenii sa aiba reactii dintre cele mai neasteptate. Mame care isi trimit copiii departe de casa pentru a-i proteja, ori barbati care trec granita ilegal - toate sunt lucruri ce nu mai mira pe nimeni la granita cu Ucraina.

- Cartofi in care se afla cuie au fost aruncați, aseara, in jurul orei 22:50, in direcția satului Palanca. Despre acest incident, poliția a fost anunțata de catre un tanar de 22 de ani, locuitor al satului Tudora din raionul Ștefan Voda.

- Zece grame de cocaina și doua grame de heroina. Astea inseamna foarte mult, dupa cum spun polițiștii, și au fost mai mult decat suficient ca un barbat din Republica Moldova, in varsta de 40 de ani, sa fie reținut acum doua seri la punctul de frontiera Palanca, pe cand incerca sa introduca drogurile…