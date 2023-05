Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa prima poziție in Uniunea Europeana la consumul de bauturi alcoolice. Fața de anul precedent, este o creștere de pana la 40%. Din pacate, suntem și mari amatori de alimente bogate in sare și zahar, motiv pentru care doua treimi dintre romani sunt supraponderali. Specialiștii spun ca principala…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca sustine instituirea unui mecanism de control privind eliberarea antibioticelor si nu neaparat schimbarea retetelor, argumentand ca statisticile europene arata ca Romania se afla pe primul loc la consumul de antibiotice. Astfel, cifrele arata ca romanii…

- Potrivit celor mai recente date, țara noastra este printre primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce privește consumul de antibiotice, iar acest lucru duce inclusiv la creșterea rezistenței unor bacterii mortale. Asta se vede in spitale, acolo unde fenomenul infecțiilor nosocomiale nu poate fi…

- Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, a declarat, marti, seful Guvernului de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, la Bucuresti, la inceputul intrevederii celor doua delegatii guvernamentsale, Agerpres."Polonia sustine aspiratiile romanilor in legatura cu zona Schengen, dar…

- In 2021, productia de petrol in Uniunea Europeana a continuat sa scada, situandu-se la cel mai scazut nivel, de 17,5 milioane tone (Mt), cu 6% mai putin decat in 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat) și citate de Agerpres. Principalii producatori de petrol din…

- Uniunea Europeana a impus noi reguli, care afecteaza și Romania.Alimentul preferat de oameni a devenit interzis, iar consumul trebuie sa scada neaparat cu 70%. Vestea nu o sa ii bucure foarte tare pe romani, atunci cand vor afla despre ce aliment este vorba.

- Romania, pe ultimul loc in Uniunea Europeana la consumul de energie pe cap de locuitor Romania, pe ultimul loc in Uniunea Europeana la consumul de energie pe cap de locuitor Anul trecut, Romania a inregistrat cel mai scazut consum de energie electrica din UE, in condițiile in care deja avea cel mai…

- Pastele din faina de greieri au ajuns și in Romania, fiind comercializate intr-o localitate din nordul țarii. Specialiștii sfatuiesc oamenii sa consume aceste alimente. La ce preț colosal se vand pastele respective. Iata de unde le poți achiziționa. Cat de sanatoasa ar fi faina de greieri In vara anului…