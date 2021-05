Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat, joi, in cadrul Consiliului de Securitate ca fara o ''actiune imediata'', ''milioane de persoane'' sunt expuse la ''foamete si moarte'' in intreaga lume, relateaza AFP. El a spus ca schimbarile climatice și pandemia au accentuat riscul raspandirii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi in cadrul Consiliului de Securitate ca fara o ''actiune imediata'', ''milioane de persoane'' sunt expuse la ''foamete si moarte'' in intreaga lume, relateaza AFP. ''Socurile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni armatei din Myanmar, care a inlaturat prin puci guvernul civil al lui Aung San Suu Kyi, sa 'inceteze imediat represiunea', transmite AFP, potrivit AGERPRES. 'Astazi, chem armata din Myanmar sa inceteze imediat represiunea. Sa elibereze…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni armatei din Myanmar, care a inlaturat prin puci guvernul civil al lui Aung San Suu Kyi, sa 'inceteze imediat represiunea', transmite AFP. 'Astazi, chem armata din Myanmar sa inceteze imediat represiunea. Sa elibereze prizonierii.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni ca miscarile adeptilor suprematiei albilor si neonaziste devin o 'amenintare transnationala', iar acestea au exploatat pandemia pentru a creste sprijinul in favoarea lor, transmite Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel vineri la un plan global de vaccinare sub auspiciile Grupului 20 al principalelor economii pentru a ajuta la combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza DPA. Intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, care in acest an are…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel vineri la un plan global de vaccinare sub auspiciile Grupului 20 al principalelor economii pentru a ajuta la combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Citește și: Marian Ceaușescu l-a intampinat pe Ioan…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut miercuri, intr-o sesiune ministriala a Consiliului de Securitate al ONU ca G20 sa construiasca ”un plan de vaccinare” - care sa nu uite pe nimeni - in lupta impotriva panemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Lumea are nevoie urgenta…