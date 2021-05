Consiliul de Securitate al ONU a tinut marti a patra reuniune de urgenta cu privire la conflictul israeliano-palestinian in opt zile, fara o declaratie comuna, Statele Unite continuand sa aprecieze ca aceasta nu va ajuta la dezescaladare, potrivit diplomatilor, noteaza AFP. "Nu credem ca o declaratie publica in acest moment va contribui la dezescaladare", a declarat in cursul acestei sesiuni cu usile inchise ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, potrivit comentariilor sale raportate AFP de catre un diplomat. Potrivit altor surse diplomatice, cele trei tari la originea reuniunii…