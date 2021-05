Stiri pe aceeasi tema

- Franta a propus marti o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU, in coordonare cu Egiptul si Iordania, care solicita incetarea focului in conflictul dintre Israel si Gaza, asumandu-si riscul de a irita Statele Unite, noteaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi au discutat marti, intr-o videoconferinta, cu regele Abdallah al II-lea al Iordaniei, in vederea unei medieri in Orientul Mijlociu privind un ”armistitiu rapid si evitarea unei extinderi a conflictului”, anunta Palatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi au discutat marti, intr-o videoconferinta, cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, in vederea unei medieri in Orientul Mijlociu privind un „armistitiu rapid si evitarea unei extinderi a conflictului”, anunta Palatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi au discutat marti, intr-o videoconferinta, cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, in vederea unei medieri in Orientul Mijlociu privind un „armistitiu rapid si evitarea unei extinderi a conflictului”, anunta Palatul…

- Intr-un moment in care Casa alba este presata de mai multe voci din tabara democratica sa solicite explicit incetarea focului intre Israel și Hamas, președintele american Joe Biden si-a exprimat luni intr-o discutie cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, „sprijinul” pentru incetarea focului in…

- Emmanuel Macron si presedintele egiptean, Abdel Fattah-Al-Sisi, au discutat luni despre o mediere vizand sa obtina incetarea focului intre Israel si palestinieni si intentioneaza sa solicite sprijinul Iordaniei, a anuntat luni seara presedintele francez, noteaza AFP. Aceasta mediere "este unul din elementele…

- ONU comunica activ cu toate partile implicate in conflict pentru a se ajunge la un acord de incetare imediata a focului, a mai spus Antonio Guterres in fata Consiliului de Securitate al ONU. Secretarul general al ONU a insistat ca ostilitatile trebuie sa inceteze imediat, scriu și jurnaliștii agenției…

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a acuzat duminica miscarea palestiniana Hamas ca a „premeditat” un razboi cu Israelul si ca doreste „sa preia puterea in Cisiordania”, declaratie facuta in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate privind Orientul Mijlociu, relateaza…