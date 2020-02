Orice taxa creeaza distorsiuni in sistemul financiar, ducand la o alocare ineficienta a resurselor in economie (oficial Erste Asset Management)

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat pentru HotNews ca Romania va putea folosi Fondul de Modernizare, conform Art. 10 al Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana in valoare de 7 miliarde de euro, pentru tranziția de la carbune la gaz a centralelor, conform…

- Uniunea Europeana a activat sistemul intern de alerta rapida, pentru a distribui informatiile despre raspandirea coronaviruslui aparut in China, dupa ce s-au semnalat imbolnaviri in Franta si...

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson i-a asigurat pe liderii africani veniti la Londra pentru o conferinta pe teme economice ca Regatul Unit va fi mai deschis pentru migrantii de pe continentul african dupa Brexit, relateaza publicația belgiana Le Vif, citata de Rador. În fata unei sali…

- Senatorul Daniel Zamfir, ales la Brașov, l-a atacat direct pe premierul Ludovic Orban dupa anularea taxei pe activele bancare, afirmand ca nu reprezinta interesele romanilor. „De ce aperi interesele bancilor in detrimentul romanilor? Daca ai un gram de onestitate, spune public, de ce ai anulat taxa…

- Pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, odata cu uciderea generalului Qasser Soleimani, scutul de la Deveselu devine un punct de importanța strategica pentru securitatea Europei. Sistemul antibalistic de la Deveselu, activ din decembrie 2016, a costat 800 de milioane de dolari…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) deruleaza in prezent un proiect pentru a implementa, in 2024, cand toate rundele de alegeri vor fi organizate in același an, sistemul de vot electronic și vot prin internet, a anunțat, miercuri, Florin Buica - Mitulețu, președintele AEP, potrivit Hotnews.Florin…

- Prim-vicepreședintele Sanitas, Iulian Pope, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca Guvernul taie bugetul Sanatații cu un „procent dramatic”, respectiv de 23 la suta, el subliniind ca tot sistemul va fi afectat de aceasta masura a Executivului.„In condițiile in care toate țarile europene aloca…

- Romanii se afla printre europenii care merg cel mai rar la doctor, iar la dentist ajung, in medie, o data la doi ani, arata datele publicate joi de Eurostat și citate de Hotnews. Olandezii sunt pe primul loc in Uniunea Europeana candvine vorba de vizitele la dentist, cu o medie de 2,8 consultatii pe…