- Calin Donca a fost eliberat din spatele gratiilor chiar inainte de Craciun. Omul de afaceri este alaturi de familia lui din arestul la domiciliu. Iata ce povestește ca a primit de la o alta femeie in timp ce se afla in inchisoare.

- Pe 12 decembrie, Calin Donca a aflat ca va fi eliberat. Chiar daca a scapat de masura arestului preventiv, milionarul este, in continuare, acuzat de constituirea de grup infracțional organizat, delapidare și evaziune fiscala și a fost plasat in arest la domiciliu.

- Afaceristul Calin Donca ar putea iesi din inchisoare. Tribunalul Brașov a decis sa inlocuiasca masura arestului preventiv. Catalin Donca, acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscala, inșelaciune și manipularea pieței de capital, ar putea fi eliberat din inchisoare.…

- Stefan Banica Jr. a facut publica vineri, 24 noiembrie 2023, o imagine rara cu partenera lui de viața. Lavinia Pirva implinește frumoasa varsta de 39 de ani. Momentul este cu totul deosebit pentru cantareț. Cum s-au cunoscut Stefan Banica Jr. și Lavinia Pirva Stefan Banica Jr. și Lavinia Pirva formeaza…

- Calin Donca se afla, in aceste momente, in inchisoare, asta dupa ce, in urma cu doua luni, omul de afaceri a fost condamnat la arest preventiv intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare, inselaciune si manipularea pietei de capital. Pentru ca ii este dor de soția lui, afaceristul a ținut sa ii transmita…

- Dupa doua luni de la arestarea milionarului brașovean Calin Donca, soția afaceristului s-a afișat in public și chiar a facut și o serie de marturisiri.”Dupa multe zile de eforturi, nopți nedormite și cearcane adanci, ma surprind intre copii, moment in care pentru cateva clipe fac o pauza de la toate…

- Decizie controversata a unei instanțe din Italia! Un barbat care, in anul 2019, a fost condamnat la inchisoare pentru ca și-a ucis iubita, a fost eliberat pentru ca s-ar fi ingrașat prea mult in spatele gratiilor, iar incarcerarea nu ii permite sa țina o dieta.