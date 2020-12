Organizatorii Neversea au anunțat data pentru ediția din 2021 a festivalului ​Organizatorii festivalului Neversea au anunțat, marți, ca a patra ediție, cea din 2021, va avea loc între 8 și 11 iulie, afirmând ca data a fost aleasa de fanii festivalului de pe plaja.



&"Fanii celui mai mare festival de pe plaja din România, Neversea, au ales. A patra ediție a festivalului va avea loc în perioada 8 - 11 iulie 2021. În ultimii trei ani, Insula Visurilor și-a așteptat mereu calatorii care au îndraznit sa viseze și sa-și doreasca sa ajunga acolo unde timpul sta în loc și nu își pune amprenta asupra vieții. În cele 4… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

