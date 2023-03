Stiri pe aceeasi tema

- Cererea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a sustine un discurs despre razboiul din țara sa la decernarea premiilor Oscar 2023 a fost din nou refuzata, potrivit informațiilor revistei Variety, citate de The Guardian. Potrivit Variety, Zelenski spera sa poata ține un discurs in timpul transmisiunii…

- Academia de film americana (AMPAS), care organizeaza gala de decernare a premiilor Oscar, a respins cererea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a sustine un discurs in timpul transmisiunii televizate a acestei ceremonii, informeaza site-ul revistei Variety.

- Pentru al doilea an consecutiv, Academia americana de film l-a respins pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care spera sa apara la transmisiunea Oscarurilor de duminica, la ABC. Conform unor surse, agentul WME Mike Simpson a facut o cerere Academiei pentru a-l include in program pe liderul…

- Academia americana de film a refuzat sa comenteze.Refuzul la adresa lui Zelenski are loc in timp ce sondajele arata ca sprijinul americanilor pentru acordarea de asistenta Ucrainei a scazut.Dupa invazia rusa in Ucraina din februarie 2022, Zelenski a aparut prin satelit atat la festivalurile de film…

- Se spune ca a doua oara e cu noroc: nu și pentru Volodimir Zelenski! Academia Americana de Film a respins cererea președintelui ucrainean de a susține un discurs in timpul ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, totul pentru al doilea an consecutiv, transmite publicația Variety, citand surse, relateaza…

- „Nu are nevoie de F-16 acum”, a raspuns Biden intr-un interviu la postul ABC, intrebat despre cererile insistente ale presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca armata sa sa primeasca avioane de lupta occidentale, in special F-16.

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind ca acesta trebuie sa tina cont de ceea ce Moscova numeste ”noua realitate”, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis ca propunerile de a pune capat…

- Un summit pentru pacea globala. Asta ar fi propus președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in mesajul pe care a vrut sa il transmita in Qatar, inaintea finalei Cupei Mondiale la fotbal. "Cupa Mondiala, nu razboiul mondial. Este posibil.