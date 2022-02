Organizatorii Eurovision intenţionează să permită participarea Rusiei la concurs Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat ca intentioneaza sa permita Rusiei sa concureze la editia din acest an a competitiei muzicale, in pofida invaziei de catre fortele ruse a Ucrainei. Potrivit DPA, organizatorii au descris concursul drept un “eveniment cultural apolitic” si au parut sa respinga sugestiile ca atacul Moscovei asupra Ucrainei ar duce la interzicerea participarii Rusiei la editia de anul acesta a competitiei. Radiodifuziunea publica din Ucraina UA:PBC a solicitat organizatorului concursului, Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU), sa suspende statul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

