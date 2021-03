Organizatia 'Reporteri Fara Frontiere' (RSF) a anuntat marti depunerea unei plangeri in Germania pentru crime impotriva umanitatii, vizandu-l in special pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ONG-ul denuntand ''responsabilitatea'' acestuia in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi si intemnitarea altor 30 de confrati de-ai acestuia, transmite AFP, potrivit AGERPRES.

Depusa luni ''la procurorul general al Curtii federale de Justitie de la Karlsruhe'' tinand cont de competenta sa ''cu privire la principalele infractiuni internationale'', plangerea ''se refera…