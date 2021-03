Organizația Reporteri fără Frontiere a dat în judecată Facebook Organizația non-profit Reporteri fara Frontiere (RSF) a anunțat marți ca a intentat o acțiune în instanța împotriva Facebook în Franța, acuzând gigantul social media ca permite raspândirea discursului care incita la ura și dezinformarilor privind COVID-19 pe platforma sa, relateaza Reuters.



RSF acuza Facebook ca platforma sa conține și este folosita pentru raspândirea unei cantitați substanțiale de conținut ce dezinformeaza cu privire la coronavirusul SARS-CoV-2 și COVID-19, boala pe care acesta o provoaca, printre acestea numarându-se și teorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Organizația Reporteri fara Frontiere (RSF) a anunțat marți ca a inițiat o acțiune in justiție impotriva Facebook in Franța, acuzand rețeaua de socializare ca permite raspandirea discursului care incita la ura și a dezinformarilor privind coronavirusul pe platforma sa

Organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF) a intentat un proces impotriva Facebook in Franta pentru discurs instigator la ura si raspandirea de informatii false

