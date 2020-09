Organizaţia Patronatelor Turismului Balnear: 60% din companiile cu profil balneo şi spa vor intra în faliment până la sfârşitul anului Organizatia Patronatelor Turismului Balnear din Romania, desprespa.ro si Alianta pentru Turism au lansat un apel de urgenta pentru salvarea Romaniei balneare. "In 2019, peste 2,27 milioane de turisti au cheltuit peste 367,5 milioane de euro in statiunile balneare din Romania. In 2020, din martie, odata cu instaurarea starii de urgenta cauzata de pandemia de COVID -10, totul s-a oprit. Astazi, dupa sase luni, Romania continua sa fie singura tara din Europa ale carei restrictii aferente industriei balneare si spa nu au fost ridicate in totalitate. (...) In timpul asteptarii unei reactii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

