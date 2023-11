Organizația Mondială a Sănătății: Rujeola, o amenințare la nivel global! Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza asupra pericolului reprezentat de rujeola la nivel global, anul trecut inregistrandu-se noua milioane de cazuri și 136.000 de decese. Rujeola este o boala foarte contagioasa, care se transmite ușor prin tuse, stranut și secreții nazale. Concret: numarul cazurilor a crescut cu 18% in 2022 și s-au inregistrat 136.000 de decese, in special copii. In 37 de țari, au fost identificate focare epidemice semnificative, fața de 21 de țari in 2021, o situație ingrijoratoare care continua sa alerteze autoritațile sanitare. Scaderea ratei de vaccinare ”Creșterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

