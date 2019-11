Organizația Jihadul Islamic pune condiții pentru încetarea atacurilor cu rachete Organizația Jihadul Islamic în Palestina a prezentat miercuri mai multe condiții pe care Israelul ar trebui sa le respecte înaintea unei eventuale încetari a focului în Fâșia Gaza, informeaza Reuters, citat de Mediafax.



Condițiile au fost prezentate de catre liderul organizației, Zeyad al-Nakhala, în cadrul unui interviu televizat. Jihadul Islamic cere, printre altele, ca Israelul sa înceteze atacurile care vizeaza liderii gruparii, sa nu mai raspunda în forța fața de protestele palestinienilor de la granița cu Fâșia Gaza, dar și masuri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

