Organizaţia de Tineret a PMP propune înscrierea obligatorie în noul act de identitate a grupei de sânge şi a RH-ului Organizatia de Tineret a PMP a transmis, joi, Ministerului Afacerilor Interne cateva propuneri privind ordonanta care vizeaza evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani, printre acestea figurand inscrierea obligatorie pe acest document a grupei de sange si a RH-ului si inscrierea optionala a calitatii de donator de organe.



"Avand in vedere disponibilitatea cetatenilor romani de a calatori in diverse tari, in eventualitatea aparitiei unui eveniment nefericit precum un accident sau contactarea unei boli ce necesita o transfuzie urgenta de sange este de o reala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

