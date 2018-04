Reprezentantii Organizatiei Femeilor Liberale (OFL) au transmis, sambata, ca manifestarile organizate la Pitesti cu ocazia festivalului Simfonia Lalelelor amintesc de "manifestarile grandioase" de pe vremea lui Nicolae Ceausescu si se declara "ingroziti" de faptul ca o fetita de aproximativ trei ani a fost obligata sa stea in cap, direct pe asfalt, in fata tribunei oficiale in care se afla premierul Viorica Dancila, dar si alti lideri PSD si ALDE. "PSD-ALDE sa inceteze a mai umili copiii pentru buna lor dispozitie", au transmis reprezentantii OFL.